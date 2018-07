Valdivia e Kléber perto. Para depois da Copa

Preocupada com as frequentes crises de relacionamento entre jogadores e torcedores (Vagner Love e, agora, Diego Souza), a diretoria do Palmeiras já traçou o plano para deixar a torcida mais dócil. A ideia é investir na contratação de jogadores identificados com o clube e que desfrutem de boa relação com as arquibancadas. No topo da lista, mais uma vez, estão o atacante Kléber e o meia chileno Valdivia.

A situação do atual goleador do Cruzeiro está mais adiantada. Após algumas conversas, a expectativa da diretoria é de contar com Kléber assim que o clube mineiro tenha sua participação na Libertadores encerrada, o que pode ocorrer já na próxima quarta-feira, no confronto com o São Paulo.

No caso de Valdivia, o principal desafio é convencer a direção do Al-Ain, dos Emirados Árabes, a liberá-lo. As várias tentativas realizadas até aqui pararam na intransigência dos árabes, que se recusaram a emprestá-lo. Dessa vez, porém, o Palmeiras conta com a pressão do própria atleta, que já demonstrou interesse em voltar. "O Valdivia está empenhado em vir. Estamos tentando aumentar o tempo de contrato dele em um ano com o clube árabe, para que ele possa jogar uma temporada aqui. Vamos fazer força para trazê-lo", afirmou o diretor de futebol Seraphim Del Grande.