Valdivia e Kléber podem aparecer na equipe domingo O meia Valdivia e o atacante Kleber foram as novidades do time no treino de ontem. Os dois participaram da segunda parte do coletivo e devem ficar no banco de reservas para o jogo de domingo contra o União Barbarense no Pacaembu. A tendência é que Gilson Kleina mantenha a escalação das duas últimas partidas e apenas no segundo tempo promova a entrada dos dois atletas, que se recuperam de lesões.