Valdivia irrita adversários e ganha defesa de Felipão As "firulas" de Valdivia irritaram os jogadores do Santo André. "Isso é jogo de profissional. No primeiro tempo ele ficou simulando faltas e depois, com 1 a 0, começou a brincar com a torcida, fazendo firulas. Ele foi irresponsável", falou o zagueiro Anderson, que foi expulso por falta violenta no chileno. "Isso aqui não é circo. Ele quer falar o quê? Não ganhou nada pelo Palmeiras."