Valdivia leva Palmeiras à decisão

O Palmeiras deu ontem seu maior sinal de renascimento após um longo período de crises e incertezas. Depois de 14 anos, a equipe retorna à decisão da Copa do Brasil. Faltam apenas dois jogos para o Alviverde conquistar um título nacional, algo que não acontece desde a Copa dos Campeões de 2000, e garantir vaga na Libertadores. A próxima parada é contra o Coritiba. Ontem, Valdivia resolveu.

A vaga na decisão foi garantida na Arena Barueri, após empate por 1 a 1 com o Grêmio - semana passada, em Porto Alegre, o Palmeiras ganhou por 2 a 0. Como se classificaria até mesmo com derrota por um gol de diferença, o Palmeiras se arriscou pouco - ou quase nada - ao ataque. Isso, no entanto, não significa que a equipe deixou de levar perigo ao gol de Victor.

A primeira chance, por sinal, veio logo aos dois minutos, quando Mazinho cruzou pela esquerda e Daniel Carvalho por muito pouco não alcançou a bola para empurrá-la para a rede.

Por causa do gramado encharcado e a falta de meias criativos, o Grêmio não conseguia trocar passes para furar a defesa alviverde. Para facilitar ainda mais a vida do Palmeiras, os gaúchos forçavam algumas jogadas individuais. Apesar de o jogo ser tenso, disputado e com vários desentendimentos entre os jogadores, o time de Felipão permanecia bem postado na defesa e não era pressionado. Quando a bola se aproximava do gol de Bruno, lá estava um defensor para dar um bicão para frente.

Vez ou outra sobrava uma bola no ataque e o Palmeiras mostrava que estava vivo. O único senão do esquema defensivo montado por Felipão era o lado direito, por onde Pará tinha liberdade para jogar. A sorte era que o ex-santista pouco produzia com a bola nos pés.

Na etapa final, o Grêmio voltou melhor. O Palmeiras se limitava a rebater as investidas dos gaúchos e não resistiu por muito tempo. Aos 21, Edilson cobrou falta pela esquerda e Bruno, assustado, espalmou a bola nos pés de Fernando, que só teve o trabalho de empurrar para o gol.

Mago apareceu. O lance animou o Grêmio, que partiu em busca do segundo. Àquela altura, porém, o Palmeiras já tinha Valdivia (entrou no lugar de Daniel Carvalho) e foi justamente o chileno quem decidiu a classificação. O meia tocou para Juninho na esquerda, recebeu de volta e bateu de primeira no canto: 1 a 1. Se não bastasse obrigar o Grêmio a marcar mais dois gols, Valdivia ainda tirou os gaúchos do sério ao fazer embaixadinhas no meio do campo. O clima esquentou. Na sequência, Rondinelly foi expulso por fazer falta violenta em Barcos enquanto Edilson e Henrique levaram cartão vermelho por se agredirem.

Com um jogador a mais, o Palmeiras não levou susto. Controlou bem o jogo. Ao apito final, a apoteose de alegria de uma torcida angustiada por décadas sem disputar um título importante.