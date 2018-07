Valdivia pronto para mais 'magias' em campo

O ano de 2011 não foi nada bom para o jogador. Problemas extracampo e sucessivas lesões impediram que ele pudesse fazer suas magias em campo. Mas as coisas estão mudando e o chileno já aparece ao lado de Assunção como principal arma do Palmeiras no jogo de hoje.

"Ele tem feito um trabalho especial físico para ter um reforço muscular nos últimos três meses e ele cresceu bastante nesse aspecto", disse Felipão.

A confiança não é da boca para fora. O gerente de futebol, César Sampaio, teve uma conversa com o jogador e gostou do que ouviu. "Conversamos com ele e vimos que ele está comprometido e quer nos ajudar."

O jogo hoje serve também para saber se realmente Valdivia está melhor psicologicamente. Ele tem dois cartões amarelos e, se for advertido, não enfrenta o Corinthians, na última rodada.

Resposta. O presidente Arnaldo Tirone decidiu ontem responder as críticas do ex-gerente administrativo Sérgio do Prado, que disse, dentre outras coisas, que o dirigente é omisso e que nunca o deu espaço para conversar sobre o que acontece no clube. "Ele não tem motivos para falar isso, pois sempre foi tratado com respeito por todos. Infelizmente, está cuspindo no prato que comeu." /D.B.