Valdivia se esforça para reviver o Mago

SÃO PAULO - O meia Valdivia começou 2012 prometendo apagar a péssima temporada passada. Ele quer voltar a ser o Mago que encantou os palmeirenses. Pelo menos a dedicação demonstrada durante os treinos na pré-temporada chamou bastante a atenção.

"Ele está bem motivado, até os treinos físicos, que nenhum atleta gosta de fazer, tem feito com ênfase e parece querer melhorar mais para fazer um grande 2012", analisou o preparador físico Anselmo Sbragia.

Valdivia realiza um trabalho diferente dos outros jogadores desde outubro passado. Algumas atividades são no gramado, mas a maioria na academia. O objetivo é evitar que o chileno volte a ter os problemas físicos que tanto lhe perseguiram em 2011.

Nos amistosos contra o Ajax e, principalmente, o Red Bull, Valdivia foi um dos destaques, para comprovar que realmente quer fazer a diferença. Ontem, no último coletivo antes da estreia no Paulistão, contra o Bragantino, amanhã, às 17 horas, em Bragança, o chileno foi (ao lado de Ricardo Bueno) o destaque.

Frizzo pode sair. O ciclo do vice-presidente Roberto Frizzo no futebol do Palmeiras pode estar no fim. O presidente Arnaldo Tirone recebe muita pressão para deslocá-lo para outro setor do clube - em seu lugar outro vice assumiria.

Tirone está disposto a conversar com Frizzo para tentar convencê-lo a deixar o futebol. Não vai forçar nada, por fidelidade ao dirigente, mas acredita que consiga convencê-lo. Edvaldo Frasson (administrativo), Walter Munhoz (financeiro) e Mário Giannini (jurídico) são os outros vices.