Valdivia só joga 15 minutos: choro Não durou nem 16 minutos a participação de Valdivia na partida de ontem. Com menos de 10 minutos, o chileno voltou a sentir a lesão na coxa esquerda que também o tirou do jogo de ida contra o Atlético, dia 27. O médico Otávio Vilhena havia dito antes do confronto de ontem que a recuperação do meia não havia sido a melhor possível, mas que ele conseguiria jogar. Ao dar um passe para Tinga, Valdivia já colocou a mão na coxa e começou a se alongar - logo depois foi substituído por Lincoln.