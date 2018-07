Valdivia sofre lesão na coxa direita e para por um mês

As dores no local começaram durante a partida contra o Paulista, quinta-feira. Tanto que o chileno pediu para ser substituído e em seu lugar entrou Leandro.

Com a lesão, Valdivia está fora de sete dos oito jogos restantes da primeira fase do Campeonato Paulista e também dos dois próximos compromissos da equipe na Libertadores - contra Tigre e Libertad, ambos no Pacaembu. E poderia jogar contra o Sporting Cristal, no Peru.

A animação por ter voltado para a seleção chilena virou frustração. O meia vai ser cortado do time que enfrenta Peru e Uruguai pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2014. /D.B.