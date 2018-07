Valdivia sugere camisa de Tite para Tirone

SÃO-PAULO - Valdivia começou 2012 bem, com destaque na vitória do Palmeiras sobre o Bragantino no domingo, por 2 a 1. Mas o chileno ainda não conseguiu apagar totalmente 2011, quando sofreu com lesões e críticas até do presidente Arnaldo Tirone. Para que a atual temporada seja diferente, o meia afirmou ter se cuidado nas férias e fez um pedido à diretoria: que ela contrate mais jogadores e "tome cuidado com suas declarações".

Em maio do ano passado, Tirone disse ao Estado que Valdivia só queria saber de balada. Na época, o meia avisou que daria sua resposta em campo, mas ela só veio agora. "Nós já somos xingados pelo torcedor e aí chego em casa e vejo na internet que o diretor, o presidente, está te ofendendo. É difícil engolir críticas sobre a sua vida pessoal", reclamou. "Eles têm de ficar do nosso lado e tomar cuidado com as declarações. Pra gente é fácil pegar o microfone e responder depois, mas não fazemos isso."

Valdivia até brincou falando que deveriam fazer para a diretoria "uma camisa igual aquela do Tite", referindo-se à frase que o treinador corintiano soltou contra Luiz Felipe Scolari no ano passado: "Fala muito".

Ao mesmo tempo em que brinca nas entrevistas, dá para ver que o camisa 10 guarda mágoa. "Quando se é criticado pelo futebol, beleza. Mas não pela vida pessoal", reclamou. "Tem gente que fala que eu bebo e saio muito. Mas o presidente nunca bebeu comigo para saber. Isso é difícil de aceitar." O Mago, no entanto, acaba absorvendo as broncas por um único motivo: "É o Palmeiras que paga meu salário".

Além de pedir para que a diretoria pare de criticar os próprios jogadores, Valdivia torce para que o time ganhe mais peças. "Eles contrataram quatro (atletas), mas têm de contratar mais", reclamou.

Para que a sua atual temporada seja diferente das últimas, Valdivia garantiu ter mudado a rotina nas férias. "Em me cuidei, por incrível que pareça", afirmou. "Fiquei mais em casa, curtindo meus filhos. Comi e bebi menos. Comprei até uma bicicleta, uma esteira e montei uma pequena academia em casa."

Se Valdivia está confiante em ter um ano sem lesões e com boas atuações, ele espera também que o resto do grupo esteja focado em tirar o Palmeiras da má fase. E, para o chileno, só há um adversário a ser batido: "A gente é o nosso maior rival", apontou. "Temos de jogar sem medo. Tem atleta que é xingado e vaiado e aí cai (de produção)", contou. "Temos de ter personalidade e ser inteligente para pegar essas críticas e melhorar."

O atacante Hernán Barcos treinou ontem pela primeira vez com o grupo - ao lado dos considerados reservas, fez um trabalho com bola na Academia de Futebol. O argentino, ex-LDU, vai ser apresentado na sexta-feira, e só deve estar à disposição de Felipão para o clássico contra o Santos, no dia 5.