Valdivia tem chance de enfrentar o Grêmio

O treinador ainda vai conversar com o chileno para saber se ele está preparado para voltar aos gramados após o sequestro relâmpago que sofreu há 10 dias. "Acho que ele vai estar à disposição para quinta (amanhã). Temos visto que ele está melhor a cada dia", contou o gerente César Sampaio. Para ele, é inegável que se Valdivia não estiver com a cabeça no Palmeiras o melhor seria que ele não jogasse amanhã. "Se o Felipão notar isso dificilmente ele joga, mas ele já está emocionalmente melhor."

A presença de Marcos Assunção também é uma incógnita e ontem ele nem treinou - ainda sente dores na coxa direita e passou por fisioterapia. Já o atacante Luan, com um estiramento no músculo posterior da coxa, vai parar por pelo menos seis semanas. / D.A.B.