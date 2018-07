Valdivia usa Twitter para criticar empresário

SÃO PAULO - Esta segunda-feira vai ser dia de explicações no Palmeiras. Na reapresentação do time, é esperado que o presidente Arnaldo Tirone converse com o grupo a respeito de suas fortes declarações divulgadas pelo Estado no sábado. Além de criticar o meia Valdivia, ele também falou de Marcos Assunção, que não gostou de ver seu salário divulgado.

O maior problema é mesmo com o chileno. Neste domingo, o Mago alimentou a polêmica ao falar de Osório Furlan, um dos responsáveis por trazer o jogador ao Palmeiras no ano passado - ele comprou 38% dos direitos federativos do meia.

Furlan havia dito que até o pai de Valdivia havia dado bronca nele por causa das diversas noitadas do jogador, o que irritou o jogador. "Ele não é meu empresário, faz oito meses que não troco nenhuma palavra com ele", escreveu Valdivia no Twitter. "(Ele) Não tem autoridade para falar sobre mim."

No sábado, Valdivia também havia se utilizado da internet para se explicar com seus fãs, mas havia sido comedido. Quase 24 horas depois, o tom dos esclarecimentos foi outro. "Não teve dura nenhuma do meu pai, até porque não precisa. E esse senhor Furlan não tem conhecimento algum da minha vida privada. Acha que pode falar de mim como se fosse meu amigo, mas não o é", comentou. "Continuo firme em busca da minha pronta recuperação para jogar logo." Valdivia se machucou no clássico contra o Corinthians, dia 1.º.