Vale. E muito

Alguém vai argumentar: "Epa, o Corinthians já tem um título, será o segundo." Claro. O torneio de 2000, o primeiro no formato atual, foi bancado e reconhecido pela Fifa. Tem a chancela oficial, apesar das gozações recorrentes dos rivais.

Eis o ponto. O corintiano curtiu aquela vitória sobre o Vasco, nos pênaltis, na final, com direito a erro de Edmundo. Mas este tempo todo esteve à espera de uma façanha sem contestação, daquelas que não deixam espaço para gracejos. A inscrição na lista dos campeões está lá há 12 anos, e ninguém vai apagá-la. Mas faltavam duas etapas importantes para anular a zoeira esportiva. (Quase escrevo bullying, mas soaria pedante...) Uma foi atingida no meio do ano, com a Taça Libertadores, outro marco especial. A segunda vem com o carimbo japonês no passaporte. Hoje, quem sabe?

Não importa nem um pingo se o Chelsea e torcida dão peso relativo ao Mundial de Clubes. Problema deles, se o duelo com o Monterrey não alterou a rotina londrina, na tarde de quinta-feira. O que nos interessa o pensamento dos britânicos a respeito da competição? Bulhufas. Se acham mais gratificante faturar o título doméstico ou a Copa dos Campeões (da qual, aliás, deram adeusinho neste ano), nada a contestar; questão cultural, e o assunto morre aí.

Como cada um olha para o próprio umbigo, o nosso indica que a taça é objeto de desejo e inveja. E que, para obtê-la, todo empenho se faz necessário. Daí, o cuidado com que o Corinthians tratou a preparação para a aventura no Oriente. Durante o Brasileiro, Tite fez rodízio entre os titulares, poupou os mais desgastados e levou para a viagem turma em forma. A delegação alvinegra chegou antes, aclimatou-se, estudou os adversários e, de quebra, conta com torcida barulhenta.

Isso será suficiente para destrambelhar o Chelsea? Não, nem há como garantir. Mas ajuda e denota a seriedade com que se encarou o compromisso. A parte principal vem agora e fica sob responsabilidade de Tite e jogadores. Não é tarefa simples e dará trabalho; no entanto, está longe de mostrar-se inexequível.

O Corinthians terá de ser mais atento, ágil e objetivo do que na partida com o Al Ahly. Não pode repetir o segundo tempo da estreia, em que recuou e permitiu pressão dos africanos. Dar espaço para o Chelsea significa assinar a condenação. Oscar, Mata, Hazard (e provavelmente Ramires) não perdoam vacilos, assim como Fernando Torres, que despertou da sonolência sob ordens de Rafa Benitez. Eles têm habilidade, inteligência e pontaria suficientes para desmontar marcação, como ocorreu, com alguma facilidade, contra os mexicanos.

O Corinthians compacto (e que marca na frente) das etapas decisivas da Libertadores tem de ressurgir. Paulinho precisa aparecer nas investidas de surpresa na área, Emerson deve mover-se pelos lados do campo e espera-se um Danilo preciso nos passes. Nada do outro mundo. Apenas o Corinthians dos melhores momentos das duas últimas temporadas.

Bem, e uma reza também ajuda...