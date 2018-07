Valencia derrota o Espanyol e sobe duas posições no Campeonato Espanhol

O resultado fez o Valencia alcançar os 46 pontos e subir da 13ª para a 11ª colocação da competição. Já o Espanyol, que também não tinha mais pretensões na temporada, se manteve com 53 pontos, em nono.

O jogo desde sábado se encaminhava para um monótono 0 a 0 quando, já aos 30 minutos do segundo tempo, o lateral-esquerdo Jose Gaya recebeu grande passe de Parejo, dominou e bateu com classe, sem dar chances para o goleiro Diego López, ex-Real Madrid e ex-Milan. Foi a segunda vitória consecutiva do Valencia, que havia goleado o Osasuna na rodada anterior, por 4 a 1.

O Osasuna, aliás, se redimiu após o péssimo resultado e derrotou o Granada por 2 a 1, em casa, neste sábado, com gols de Jhon Mondragon e Kenan Kodro - Adrian Ramos descontou. O resultado inverteu a posição das duas equipes, já rebaixadas, e o time mandante passou da última para a penúltima posição.