Valencia leva virada do Espanyol no fim e perde chance de fechar 2021 no G-4 na Espanha

No último jogo de 2021, o Valencia se deu mal e perdeu a chance de entrar no G-4 do Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, o time de Valência recebeu o Espanyol, no estádio Mestalla, e foi derrotado de virada por 2 a 1, na partida que abriu a 19.ª rodada. Omar Alderete abriu o placar para os mandantes, mas os visitantes viraram com Raúl de Tomás e Javier Puado.

Com o revés em casa, o Valencia permanece na oitava colocação, com 28 pontos. Poderia ultrapassar, de uma vez só, Barcelona, Real Sociedad, Atlético de Madrid e Rayo Vallecano. Ficaria atrás apenas de Betis, Sevilla e do líder Real Madrid. Já o clube de Barcelona, que subiu para 26 pontos, é o nono colocado.

Em campo, o primeiro tempo foi equilibrado, intenso e contou com ataques dos dois times, que não registraram boa pontaria. O Espanyol, sob o comando do técnico Vicente Moreno, teve mais posse de bola. Já o Valencia, dirigido por José Bordalás, também não acertou o alvo.

Os mandantes inauguraram o marcador no início da etapa complementar, aos seis minutos. Após escanteio, o zagueiro paraguaio Alderete recebeu cruzamento de Hélder Costa pela esquerda e cabeceou para o fundo das redes.

Apesar da desvantagem, os visitantes seguiram controlando a posse de bola e deixaram tudo igual, aos 38 minutos, com Tomás convertendo uma cobrança de pênalti. Seis minutos depois, Puado recebeu cruzamento na medida de Jofre e, de cabeça, garantiu o triunfo do Espanyol por 2 a 1.

A rodada do Campeonato Espanhol prossegue neste domingo com seis partidas. São elas: Getafe x Real Madrid, Atlético de Madrid x Rayo Vallecano, Elche x Granada, Betis x Celta, Alavés x Real Sociedad e Mallorca x Barcelona. Na segunda-feira jogam Villarreal x Levante, Osasuna x Athletic Bilbao e Cádiz x Sevilla.