Valencia goleia o Sevilla e se mantém na vice-liderança do Espanhol

O Valencia manteve neste sábado seu impressionante embalo de início de temporada. Jogando em casa contra o Sevilla, adversário que também vinha bem no Campeonato Espanhol, a equipe mandante não tomou qualquer conhecimento e goleou por 4 a 0.

O excelente resultado, no jogo válido pela nona rodada, manteve o Valencia na vice-liderança, agora com 21 pontos, um atrás do líder Barcelona. A equipe de Messi, porém, enfrenta o lanterna Málaga ainda neste sábado e pode ampliar a vantagem. Já o Sevilla está em sexto, com 16.

Invicto na competição, agora com seis vitórias e três empates, o Valencia sofreu no primeiro tempo e parou na boa marcação do Sevilla. Mas, já aos 43, quando o empate parecia inevitável na etapa inicial, o atacante português Gonçalo Guedes fez boa jogada dentro da área, driblou dois marcadores e marcou um belo gol.

A partir daí, o duelo fico fácil para o vice-líder. O centroavante italiano Simone Zaza, aos seis e aos 15 do segundo tempo, marcou duas vezes e praticamente assegurou o triunfo. E, já nos acréscimos, Gonçalo Guedes fez novamente, decretando a goleada.

Ainda neste sábado, também jogando em casa, o Betis superou o penúltimo Alavés por 2 a 0, com gols de Sanabria e Alexis, contra. Chegou, assim, aos 16 pontos e subiu para a quinta colocação. Já o Levante decepcionou sua torcida e ficou no empate por 1 a 1 com o Getafe.