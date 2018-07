Valencia pega o Racing de olho no Barça É comum no futebol brasileiro o hábito de, pelo menos oficialmente, não desprezar um adversário em um jogo que antecede um clássico. Mas este não é o caso do Valencia, que neste domingo enfrenta o Racing Santander fora de casa pelo Campeonato Espanhol e, na sequência, dia 1.º, disputa o primeiro confronto contra o Barcelona pelas semifinais da Copa do Rei.