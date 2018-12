Valencia x Manchester United: onde assistir, horário e escalações

Valencia e Manchester United duelam nesta quarta-feira, no estádio Mestalla, na Espanha, às 18h (horário de Brasília), pela última rodada da Liga dos Campeões da Europa. Os ingleses disputam a liderança do Grupo H, enquanto os espanhóis cumprem tabela e já estão eliminados.

Valencia x Manchester United terá transmissão do Facebook do Esporte Interativo e acompanhamento em tempo real do Estado. A Juventus lidera o grupo com 12 pontos, Manchester tem 10, Valencia 5 e Young Boys 1. O Valencia está eliminado da Champions League, mas tem assegurado o terceiro lugar e a vaga na Liga Europa. Na última rodada do torneio europeu, os espanhóis perderam por 1 a 0 para a Juventus. Já no Campeonato Espanhol, o time vem de empate por 1 a 1 com o Sevilla.

Quanto ao Manchester, a equipe está classificada para a próxima fase, mas pode acabar como líder, se vencer e a Juventus tropeçar. Na rodada passada, derrotou o Young Boys por 1 a 0, pela Liga dos Campeões, e no Inglês vem de goleada por 4 a 1 sobre o Fulham.

Escalações de Valencia x Manchester United

Valencia: Neto; Wass, Garay, Diakhaby e Gayà; Parejo, Kondogbia, Guedes e Carlos Soler; Rodrigo e Santi Mina.

Manchester United: Romero; Valencia, Bailly, Rojo, Darmian; Fred, Fellaini, Pogba; Mata, Lukaku, Rashford.