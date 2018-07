Valentino Rossi conquista em Valência a 50ª pole na MotoGP

Após enfrentar dificuldades nos treinos livres de sexta-feira, o italiano Valentino Rossi surpreendeu neste sábado na sessão de classificação ao faturar a pole position da etapa de Valência, realizada no Circuito Ricardo Tormo e que encerra a temporada 2014 da MotoGP.

Rossi não conseguia assegurar a primeira posição do grid de largada desde a etapa francesa de 2010 da MotoGP, realizada no circuito de Le Mans. E a pole position conquistada neste sábado foi a 50ª da carreira do italiano, atualmente na Yamaha e dono de sete títulos mundiais.

Além disso, a pole position veio em ótima hora para Rossi, afinal, com o espanhol Marc Márquez já tendo sido campeão por antecipação da temporada 2014 da MotoGP, o italiano luta pelo vice na etapa de Valência - ele é o segundo colocado, com 275 pontos, 12 a mais do que o espanhol Jorge Lorenzo.

A pole position deste sábado de Rossi foi garantida com o tempo de 1min30s843. E ele foi seguido pelo também italiano Andrea Iannone, da Pramac Ducati, que marcou 1min30s975. A primeira fila do grid de largada foi completada pelo espanhol Dani Pedrosa, da Honda, que fez 1min30s999, sendo o último piloto a completar uma volta em menos de 1min31, em terceiro lugar.

Lorenzo, companheiro de Rossi na Yamaha e seu rival na luta pelo vice-campeonato, vai largar da quarta posição após registrar o tempo de 1min31s049. Campeão mundial, Márquez, da Honda, vai iniciar a prova do quinto lugar, seguido do espanhol Pol Espargaró, da Tech 3 Yamaha.

A terceira fila do grid da etapa de Valência é composta, em ordem, pelos britânicos Bradley Smith, da Tech 3 Yamaha, e Cal Crutchlow, da Ducati, e pelo italiano Andrea Dovizioso, também da Ducati. O alemão Stefan Bradl, da LCR Honda, fecha a lista dos dez primeiros colocados.

A etapa de Valência encerra a temporada 2014 da MotoGP e tem início previsto para as 11 horas (de Brasília) deste domingo. No ano passado, Lorenzo venceu a corrida.