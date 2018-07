Valentino Rossi vence a etapa de San Marino da MotoGP

O italiano Valentino Rossi conquistou neste domingo a 81ª vitória da sua carreira na MotoGP. O piloto da Yamaha fez a alegria da torcida italiana presente ao Circuito Marco Simoncelli, em Misano, ao triunfar na etapa de San Marino, a 13ª das 18 provas previstas para a atual temporada.

Na largada, o espanhol Jorge Lorenzo, o pole position, manteve a primeira colocação, enquanto Rossi saltou para o segundo lugar, seguido pelo espanhol Marc Márquez. Rossi e Márquez, então, passaram imediatamente a travar uma disputa intensa pela vice-liderança, com várias trocas de posição.

Na terceira volta, após se consolidar na segunda colocação, Rossi atacou Lorenzo e assumiu a liderança da prova em San Marino. Logo depois, Márquez superou o seu compatriota para alcançar a segunda posição, para repetir a luta com Rossi, mas dessa vez pela liderança.

Na oitava volta, então, Márquez cometeu um erro e caiu. O espanhol ainda conseguiu se levantar e voltar, mas, evidentemente, ficou completamente longe da disputa pelas primeiras posições da etapa de San Marino da MotoGP. Assim, Rossi seguiu tranquilamente para assegurar a sua vitória, encerrando um jejum de 23 corridas.

Rossi concluiu a prova com uma vantagem de 1s578 para Lorenzo, o segundo colocado e seu companheiro de equipe na Yamaha, após a disputa das 28 voltas. O espanhol Dani Pedrosa, da Yamaha, completou o pódio na terceira colocação, à frente dos italianos Andrea Dovizioso e Andrea Iannone quarto e quinto colocados, respectivamente.

O espanhol Pol Espargaró ficou na sexta posição, o britânico Bradley Smith foi o sétimo, o também espanhol Ávlaro Bautista garantiu o oitavo lugar, o também britânico Cal Crutchlow terminou em nono e o colombiano Yonny Hernández completou a lista dos dez primeiros colocados da etapa de San Marino da MotoGP. Já Márquez ficou apenas em 15º lugar, o que lhe garantiu um ponto.

Com o resultado, Márquez permanece na liderança folgada do campeonato, agora com 289 pontos, com 74 a mais do que Pedrosa, que chegou aos 215. Com um a menos está Rossi, o terceiro colocado, com 214, enquanto Lorenzo é o quarto com 177 pontos.

A próxima prova do campeonato da MotoGP será disputada no dia 28 de setembro, quando será realizada a etapa de Aragão, em Alcañiz, na Espanha. No ano passado, Márquez venceu a corrida.