Valentino Rossi vence etapa de abertura na MotoGP

Rossi se beneficiou de uma queda do australiano Casey Stoner, que saiu na pole, na sexta das 22 voltas da corrida. Naquele momento, ele tinha 2 segundos de vantagem sobre o italiano.

A partir daí, Rossi dominou a prova e andou no limite da sua moto para vencer. Tanto é que ficou sem gasolina poucos metros depois de cruzar a linha de chegada. Ele precisou pegar uma carona com o caminhão de apoio da corrida para chegar até a zona de premiação do circuito de Losail.

A segunda colocação da prova ficou com o espanhol Jorge Lorenzo, seu companheiro de equipe, que terminou as 22 voltas apenas 1s022 atrás de Rossi depois de conseguir duas ultrapassagens nas últimas voltas. Primeiro na vigésima, assumiu a terceira posição ao passar o norte-americano Nicky Haiden, da Ducati. E, no giro derradeiro, ultrapassou o italiano Andrea Dovizioso, da Honda, para assegurar a segunda colocação.

Assim, a terceira posição ficou com Dovizioso, da Honda, seguido por Hayden, o quarto colocado. Ben Spies, outro piloto dos Estados Unidos, ficou em quinto com sua Yamaha, enquanto o francês Randy de Puniet, da Honda, fechou o grupo dos seis primeiros colocados.

Confira a classificação da etapa do Catar da MotoGP:

1) Valentino Rossi (ITA/Yamaha), 42min50s099

2) Jorge Lorenzo (ESP/Yamaha), a 1s022

3) Andrea Dovizioso (ITA/Honda), a 1s865

4) Nicky Hayden (EUA/Ducati), a 1s876

5) Ben Spies (EUA/Yamaha), a 3s903

6) Randy de Puniet (FRA/Honda), a 9s322

7) Dani Pedrosa (ESP/Honda), a 16s508

8) Colin Edwards (EUA/Yamaha), a 19s867

9) Loris Capirossi (ITA/Suzuki), a 20s893

10) Hiroshi Aoyama (JAP/Honda), a 21s100

11) Marco Simoncelli (ITA/Honda), a 31s638

12) Héctor Barberá (ESP/Ducati), a 32s573

13) Marco Melandri (ITA/Honda), a 40s780