Valeu muito a pena apostar em Tite

YOKOHAMA - Tite entrou na sala de imprensa do estádio de Yokohama orgulhoso e sorridente, com a taça de campeão mundial na mão. Colocou-a ao seu lado na mesa e começou a responder às perguntas dos jornalistas. Esse foi o terceiro e mais cobiçado troféu que ele ergueu em um ano.

Brasileirão, Libertadores, Mundial. Ainda no campo, ao receber da Fifa uma placa com o escudo de campeão - que estará no uniforme do time em 2013 - ouviu da arquibancada a torcida gritando o seu nome. Era o reconhecimento a um trabalho muito bem feito.

Tite entrou num seleto grupo de treinadores que conquistaram títulos mundiais dirigindo equipes brasileiras: Lula, no Santos de Pelé; Paulo César Carpegiani no Flamengo; Valdir Espinosa no Grêmio; Telê Santana, bicampeão pelo São Paulo; Paulo Autuori, também no São Paulo; e Abel Braga, campeão em 2006 com o Internacional.

Uma das primeiras perguntas da entrevista coletiva foi se ele, pela sequência de títulos no Corinthians, já se considerava o maior treinador da história do clube.

"Não, não sou o maior. Sei do meu valor, do meu trabalho, mas sei de toda uma diretoria que está por trás", disse. "Quero agradecer ao Andrés (Sanchez), ao (Mário) Gobbi, a eles dou meu agradecimento. Técnico é sempre uma vidraça, mas a médio e longo prazo a gente muda isso. Eles acreditaram em mim."

Tite se referia ainda à eliminação diante do Tolima no início de 2011, quando sua cabeça esteve por um fio. Dali em diante a história é conhecida. Ele montou um time campeão brasileiro, disputando ponto a ponto com o Vasco, alcançou um título dificílimo da Libertadores e impôs uma derrota tática a Rafa Benítez ontem.

Seu maior trunfo foi tornar o Corinthians uma equipe, sem craques, mas como ele diz, com "alma" - e ontem isso ficou bem claro.

A marca que Tite deu ao Corinthians foi a de que para ser bem sucedido é preciso ter um conceito de futebol coletivo. "A equipe supera a individualidade e é capaz de potencializar essa individualidade", afirmou. "Quando o Fábio (Santos) pegava na bola e tocava, ele sabia onde o Danilo estava. Isso é uma coisa que tu consegue quando treina a equipe de uma forma conjunta."

Qual é, então, o maior ensinamento que esse Corinthians dá ao bater o Chelsea que após vencer a Copa dos Campeões gastou R$ 200 milhões em Oscar e Hazard? "Um trabalho de médio e longo prazo, a permanência de um técnico."

Uma coisa é certa: Tite conseguiu títulos na sua carreira quando permaneceu pelo menos mais de uma temporada nos clubes. Foi assim no Grêmio, quando despontou para fora do Rio de Grande Sul conquistando o Campeonato Gaúcho e a Copa do Brasil (2001), no Internacional (campeão da Sul-Americana e do Gaúcho em 2009) e agora com sua "tríplice" coroa no Corinthians.

Essa sequência vencedora foi tirando a pecha que ele carregava de técnico retranqueiro, algo que ele também detestava. "Tomamos só quatro gols em 16 jogos, somando a Libertadores e agora o Mundial. Só quatro gols! 'Ah, mas só se defendeu!Não! Fizemos muito, criamos muito. Poderíamos ter feito gols antes no jogo de hoje."

Tite é assim, defende seu trabalho com unhas e dentes, não suporta ouvir falar de técnico estrangeiro como exemplo de técnico bom e pede que valorizem o que é "nosso". "É como aquela história de você olhar a namorada do outro e achar que ela é melhor. Não é. A namorada que está ao seu lado é boa."

O ano de 2013 será, segundo o próprio Tite, seu último à frente do time. Ele vai buscar novos ares, seja no Brasil ou no exterior - num clube ou seleção.