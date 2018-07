Valke vê Recife fora das Confederações

O secretário-geral da Fifa, Jérôme Valcke, mostrou ontem ceticismo em relação ao preparo dos estádios que deveriam receber jogos da Copa das Confederações, em 2013. Sem citar diretamente algum Estado, Valcke deu a entender que a competição pode não ser realizada em seis cidades como planejado inicialmente.

O maior problema atualmente é o estádio que está sendo construído na região metropolitana do Recife, cujas obras estão 64% concluídas. "Neste momento, não estamos no nível de ter seis estádios prontos para a Copa das Confederações. Temos menos", disse. Além da capital pernambucana, a previsão inicial é da realização de jogos em Belo Horizonte, Brasília, Fortaleza, Rio e Salvador.

O início da Copa das Confederações está marcado para 15 de julho, mas Valcke lembrou que é necessário que os estádios fiquem prontos antes para a realização de eventos-teste. A definição do número de cidades que vai receber a competição será em novembro. "Nós não temos nenhum estádio pronto para a Copa das Confederações. Nós temos prazos. Aqueles que conseguirem cumprir os prazos, serão sede. Aqueles que não conseguirem cumprir, não serão", emendou o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que acompanhou ontem o secretário-geral da Fifa em visita às obras do Mineirão.

Valcke elogiou o andamento dos trabalhos na arena da capital mineira, que, segundo o governo estadual, estão 84% concluídas. "É tão bom ver o estádio quase pronto. É um recado que queria dar para os outros. Daqui a três meses estará pronto e será entregue dentro do prazo. Posso dizer que poucos estádios estarão prontos no prazo", declarou, ao participar do plantio simbólico do gramado na arena ao lado de Rebelo, integrantes do Comitê Organizador Local (COL) e do governador de Minas, Antonio Anastasia (PSDB).

Apesar de o governo manter a data de reinauguração do Mineirão em 21 de dezembro, Anastasia admitiu que a arena não vai receber jogos pelo menos até o ano que vem. O objetivo é que a primeira partida realizada no local após a inauguração seja um amistoso da seleção brasileira, já prometido pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), José Maria Marin, como um "prêmio" pelo andamento das obras. "Não terá jogo no dia 21, mas eventos culturais e de lazer. A agenda da seleção brasileira é de responsabilidade da CBF. Mas o presidente José Maria Marin prometeu que trará um jogo do Brasil para o Mineirão no ano que vem", lembrou o governador.

Resposta a Paes. Durante a visita às obras, Aldo Rebelo rebateu críticas feitas pelo prefeito do Eduardo Paes (PMDB) ao andamento das obras preparatórias para a Copa do Mundo de 2014. Segundo Rebelo, Paes "falou o que não devia sobre o que não sabia". "O prefeito do Rio de Janeiro está desinformado sobre a Copa do Mundo no Rio de Janeiro e mais desinformado sobre a Copa no resto do Brasil. Ele não poderia falar de outras prefeituras. Ele falou sem conhecimento de causa", disse o ministro.