'Vamos ganhar nos pênaltis', prevê Biro-Biro

SÃO PAULO - Biro-Biro leva fé no Corinthians. Aposta que o time traz a taça de campeão do Mundo. Mas como jogou no clube uma década, de 1978 a 88, sabe que nada vem sem sofrimento no Parque São Jorge. Por isso ele defende uma decisão nos pênaltis, bem ao estilo corintiano.

"Meu palpite é que o Corinthians será campeão nos pênaltis. O Chelsea tem estilo parecido com o nosso, a mesma proposta de jogo: marcar e sair com velocidade. Vai ser um jogo equilibrado, difícil, amarrado. O ponto forte do Corinthians é o ataque. A inspiração do Sheik vai ser fundamental para o título. Ele é capaz de decidir uma partida sozinho, com o arranque e a velocidade, como fez na final da Libertadores.

O meio de campo tem de dar o suporte para o ataque: Danilo e Paulinho são os motores e o time joga no ritmo dos dois. O Chelsea tem bons jogadores, mas não é isso tudo. É importante marcar Oscar e Ramirez. Eles fecham os espaços e saem em velocidade. Podem criar problemas nos contra-ataques. Como o time trocou de técnico, ainda está se entrosando e isso pode ajudar o Corinthians. Vai ser sofrido, mas vamos ganhar!''