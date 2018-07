'Vamos matar o Brasil', diz um dos líderes da Costa do Marfim

Os dois times se enfrentam no dia 20 de junho, às 15h30 (de Brasília), em um grupo considerado pelos jogadores da Costa do Marfim como o mais forte do Mundial. "Esse será sem dúvida o grupo de maior destaque da primeira fase. Todos têm a possibilidade de acabar com pontos suficientes para se classificar para a segunda rodada", comentou Drogba. "O que fará a diferença será o espírito de luta de cada um." Além de Costa do Marfim e Brasil, a chave conta com Portugal e a misteriosa Coreia do Norte, que empatou anteontem com a Grécia em um amistoso.

"Fomos considerados por alguns como zebras ou azarões. Mas vamos provar que não é nada disso. Vamos ao Mundial para conquistar vitórias. Sabemos que jogaremos contra Brasil e Portugal que são seleções com astros internacionais, mas não devemos nada em termos de qualidade. Nossos jogadores estão entre os melhores hoje de seus clubes na Europa e estão acostumados com títulos", afirmou Touré, responsável por manter a zaga africana compacta e por dar a mensagem da equipe à imprensa internacional.

O técnico sueco Sven Goran Eriksson também dá seu tom de otimismo. "Jogar contra o Brasil será difícil, mas achamos que podemos sair com uma vitória." Eriksson assumiu a equipe depois do desempenho considerado decepcionante por parte da Costa do Marfim na Copa Africana, em janeiro. O presidente da Fifa, Joseph Blatter, chegou a criticar os países africanos por demitir técnicos às vésperas da Copa. Ontem, os jogadores mais experientes da equipe insistiam em mostrar apoio ao novo técnico. "Não poderíamos ter alguém de mais experiência ao nosso lado. Isso será fundamental para o grupo", comentou Touré.

O zagueiro dá dica de como será a estratégia africana contra a seleção de Dunga. "Jogaremos no contra-ataque. A seleção brasileira é forte, mas não é invencível. Vamos deixar que joguem, como é o estilo do Brasil. Mas teremos um forte contra-ataque, que os surpreenderá."

Touré e Drogba afirmam que a partida contra o Brasil será "a mais importante da história da seleção da Costa do Marfim". "Sabemos que todos os jogadores darão a alma para vencer o Brasil", disse Touré, espécie de porta-voz da Costa do Marfim. "Entraremos em campo com um espírito de luta sem igual e que surpreenderá."

Drogba é ainda mais enfático. "Sabemos vencer e é isso que vamos fazer na África do Sul", declarou. "O que temos de fazer é aproveitar muito bem essas duas semanas para armar um time forte", completou.

Embora o jogo contra o Brasil seja o mais esperado, Touré - o capitão do ex-time de Robinho na Inglaterra - admite que a primeira partida da Costa do Marfim, contra Portugal, será decisiva para determinar quem vai para a segunda fase da Copa. "Começamos o torneio com uma final", disse. "Quem vencer saberá que terá grandes chances de passar para a próxima fase", acrescentou. "Acredito que, entre Costa do Marfim e Portugal, temos 50% de chances de sair com uma vitória, o que nos daria muita confiança para o restante da competição."

OS ELEFANTES

Muito talento e pouca tradição em Mundiais

A seleção marfinense é considerada uma das melhores da África, pois conta com renomados jogadores que atuam no futebol europeu, como o artilheiro Drogba, do Chelsea, e o volante Yaya Touré, do Barcelona. Porém, sua camisa ainda tem pouco peso, sem grandes títulos a coroarem sua história. Em 1992, viveu seu auge, com a conquista da Copa Africana de Nações.

Em Copas do Mundo, apenas a participação na edição passada, quando caiu no chamado "Grupo da Morte" e ficou apenas em 19.º. Na estreia, sofreu derrota por 2 a 1 para a Argentina. Contra a Holanda, nova derrota pelo mesmo placar. E, por fim, uma vitória na despedida: 3 a 2 sobre a Sérvia e Montenegro, com dois gols de Dindane e um de Kalou.