'Vamos ter um Pelé em cada setor do clube', diz Décio Perin

SÃO PAULO - Pré-candidato à presidência do Palmeiras, DÉCIO PERIN espera aproveitar sua experiência como economista, publicitário e auditor fiscal para reconstruir o clube. Em entrevista ao Estado, ele contou que deseja unir diversas correntes políticas e contratar profissionais de renome para profissionalizar o futebol. E revelou que já conversa com pessoas dispostas a ajudar o clube caso ele seja eleito.

O que fazer para reerguer o Palmeiras?

Desde a Parmalat, tudo mudou. Sempre fomos um time de vanguarda, mas não aproveitamos o período da Parmalat e fomos passados para trás. Precisamos de uma profunda reformulação, inclusive no estatuto. Hoje, não temos controle nem de cartões amarelos. Teve jogador (Barcos) que foi para a seleção pendurado e nem sabia.

Como conviver com as diversas forças políticas do clube?

Se você tem pessoas com pensamentos diferentes, temos de tentar achar o que elas pensam da mesma maneira e nos apoiarmos nisso, sem prometer nada para ninguém. Hoje o Palmeiras tem muitos lados, mas, como estou no clube desde os 14 anos (tem 72 atualmente), sei bem como administrar crises.

A transição pacífica não está acontecendo. Teme que a situação do clube seja pior do que parece ser?

Acho que não estão escondendo as coisas, a verdade é que eles não sabem o que acontece. Não há um sistema profissional para gerir o clube. Queria que se abrisse a colcha de retalhos do clube, mas não foi dada a oportunidade. O chato não é terem evitado que soubéssemos o que acontece, mas a forma como foi feito isso. Sei que quem assumir terá seis milhões de cheques para assinar e sem dinheiro para pagar.

E como fazer dinheiro?

Já estamos conversando com pessoas para nos ajudar nisso. Estamos estabelecendo contatos com várias empresas e coisas boas virão. A solução dos problemas do Palmeiras passa pelos primeiros cem dias de gestão, quando teremos de conseguir dinheiro mesmo com receitas antecipadas e o campeonato (Paulista) em andamento.

Paulo Nobre (candidato favorito à vitória na eleição de janeiro) e você têm ideias parecidas. Quais as diferenças?

O Paulo foi criando um grupo em que ele é o rei e eu admiro isso. A convicção que ele demonstra em acreditar que pode mudar o curso do rio é admirável. Temos uma grande diferença que são as pessoas que estão com a gente. Eu tenho pessoas com currículos inquestionáveis. Não vou controlar bocha, futebol e arte. Vou delegar para gente capaz de fazer isso e posso garantir que vamos ter um Pelé em cada setor do clube.

Quem você considera um Pelé na gestão do futebol?

Há uns três no Brasil. O do Fluminense (Rodrigo Caetano), o do Atlético-MG (Eduardo Maluf) e o do Coritiba (Felipe Ximenes). A gente vai conversar com eles, mas ainda não sou nada no Palmeiras. Fica complicado fazer algum acordo.

O Gilson Kleina fica?

Fica até ser julgado corretamente. Ele não teve tempo e nem plantel para mostrar serviço e deu para ver que tem vontade, caráter e quer vencer. Fica para observarmos melhor.

E o Valdivia?

Ele está há meses no departamento médico, é o jogador mais caro do plantel e você não sabe se ele é recuperável e em que termos. Não dá para aceitar que até agora ninguém saiba explicar o que acontece com ele. Ou sabem, mas não querem falar. Acho que temos de descobrir o problema e dar um tempo para ele se recuperar. Vai ser prejuízo ele sair, mas seria muito maior ele ficar.

Quais os pontos positivos e os negativos da gestão de Arnaldo Tirone?

Ele investiu muito no futebol, mas sem qualidade. Sua administração não estava preparada para o cargo e deixou treinador tendo de atuar como diretor de futebol. De positivo, ter assinado o contrato com a WTorre, mesmo com pressão contra. Falam que ele é banana, mas acho que se fosse de temperamento forte e tivesse agido como torcedor, a coisa estaria pior.