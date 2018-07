Van Avermaet mantém liderança da Volta da França após primeira etapa nos Alpes

A Volta da França foi retomada nesta terça-feira, após um dia de folga, com a disputa da primeira etapa montanhosa da edição de 2018. E quem se deu bem foi o francês Julian Alaphilippe, que venceu a disputa entre Annecy e Le Grand-Bornand, com percurso de 158,5 quilômetros. Mas não ameaçou o belga Greg Van Avermaet, que permanece na liderança da principal prova do ciclismo mundial depois da disputa do décimo estágio.

O trajeto percorrido e vencido por Alaphilippe, da equipe Quick-Step, passou pelo Lago Annecy e incluiu quatro grandes subidas nos Alpes, antes da descida para Le Grand-Bornand. E foi concluída pelo francês em 4h25min27. Assim, o ciclista da "casa" assegurou a terceira vitória da Quick-Step nesta edição da Volta da França.

Alaphilippe conseguiu seu primeiro triunfo na história da prova após atacar na terceira subida, depois aumentando a sua vantagem antes da descida final. "Eu não tenho palavras. Conseguir uma vitória na Volta da França era um sonho para mim. Tudo passou pela minha cabeça, todo o trabalho, minha família", disse.

Van Avermaet ocupa a primeira posição da Volta da França desde a conclusão da terceira etapa. Campeão olímpico nos Jogos do Rio, em 2016, o belga foi o quarto colocado na disputa desta terça, a 1min44 de Alaphilippe, e também a dez segundos do espanhol Ion Izagirre Insausti e a seis do estoniano Rein Taaramäe.

E esse desempenho foi suficiente para ele ter uma dianteira de 2min22 para o britânico Geraint Thomas, companheiro de equipe e compatriota de Chris Froome, o atual campeão da Volta da França. O espanhol Alejandro Valverde, da Movistar, assumiu a terceira posição, com uma desvantagem de 3min10. E o dinamarquês Jakob Fuglsang, da Astana, está a 3min12.

Após se recuperar do furo de um pneu na segunda subida, na primeira estrada de terra utilizada na Volta da França desde 1987, Froome está a 3min21 de Van Avermaet, na sexta posição, tendo terminado esta etapa no mesmo ritmo de Thomas e de outros candidatos ao título da prova.

Enquanto Van Avermaet segue na frente na classificação geral, a camiseta verde, destinada ao maior pontuador, continua com o eslovaco Peter Sagan. A Movistar assumiu a liderança entre as equipes, assim como Alaphilippe agora é o melhor montanhista e o francês Pierre Latour passou a ocupar a primeira posição entre os jovens.

Após a primeira de três etapas nos Alpes, o próximo estágio, o 11º da Volta da França, nesta quarta-feira, ocorrerá entre Albertville to La Rosière, com um percurso de 108,5 quilômetros.