Van Gaal lamenta ausência de Strootman na Holanda

HOENDERLOO - Às vésperas da Copa do Mundo, a seleção holandesa está preocupada para a competição. A equipe ainda se adapta à ideia de jogar sem o meio-campista Kevin Strootman, um dos principais nomes do futebol da Holanda na atualidade, que não estará no Mundial por conta de uma grave lesão no joelho esquerdo.

O técnico Louis van Gaal não esconde que o desfalque será um baque para o time, por considerar que o elenco holandês não conta com nenhum jogador com as mesmas características para a Copa. "Nós não temos um outro Kevin Strootman na Holanda", resumiu o comandante.

A ausência de seu meio-campista de confiança deve fazer inclusive com que a seleção holandesa mude seu esquema tático para o Mundial. Do tradicional 4-3-3, tão utilizado pelo país, o time pode mudar para um sistema bem mais defensivo, com cinco zagueiros, como admitiu o próprio Van Gaal. "Será um grande risco", comentou, sabendo da predileção dos torcedores holandeses por times mais ofensivos.

A Holanda deve testar o esquema com cinco zagueiros no amistoso contra o Equador, sábado, em Amsterdã. Se for um fracasso, Van Gaal garante que pode voltar a escalar o time no clássico 4-3-3 rapidamente. "Precisa ter uma chance de dar certo. Este técnico quer vencer", comentou.

A seleção holandesa estreia na Copa contra a Espanha, no dia 13 de junho, na Fonte Nova. Depois, o Holanda enfrenta a Austrália no Beira-Rio, dia 18. O último jogo da primeira fase será diante do Chile, na Arena Corinthians, dia 23.