Van Gaal lamenta confronto com Espanha no Grupo B

COSTA DO SAUIPE - O técnico Louis Van Gaal lamentou o resultado do sorteio que colocou a Holanda no mesmo grupo da Espanha na Copa do Mundo de 2014. As duas equipes decidiram o título do Mundial de 2010, na África do Sul, e se enfrentarão no próximo ano logo na abertura no Grupo B. "Você realmente não pode fazer nada a respeito, mas é justo dizer que não foi um bom sorteio para nós. Vamos enfrentar os atuais campeões mundiais, a Austrália, que nunca vencemos, e o Chile", declarou Van Gaal, ao comentar o sorteio realizado nesta sexta-feira, na Costa do Sauipe.

Para o treinador, a equipe chilena também será um grande desafio na fase de grupos. "Eu os vi jogando contra a Colômbia, quando chegaram a abrir 3 a 0 [jogo terminou empatado em 3 a 3] e mostraram que são um bom time. Se você avaliar nossos oponentes, terá certeza de que é uma chave difícil", comentou. Holanda e Espanha são as favoritas para avançar no Grupo B, mas devem fazer um duelo particular para terminar na primeira colocação da chave porque o segundo tem boas chances de cruzar com o Brasil nas oitavas de final.

A seleção brasileira é a grande favorita para ficar com o primeiro lugar no Grupo A. "Você obviamente espera passar de fase e aí vamos encarar um time da chave do Brasil. Nós podemos enfrentar o Brasil nas oitavas, então realmente este não é um dos melhores grupos, do ponto de vista da Holanda", disse Van Gaal.