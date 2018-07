Vanzella, o novo responsável pela natação feminina do Brasil, quer aproximá-la da masculina

SÃO PAULO - O Campeonato Mundial em piscina curta, que começou no dia 9 deste mês, em Istambul, marca uma nova fase para a natação brasileira: será o primeiro evento oficial após a mudança anunciada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) de separar a preparação de homens e mulheres. O técnico Fernando Vanzella, que ajudou a colocar em destaque nomes como o de Thiago Pereira, Daynara de Paula e Joanna Maranhão, estará à frente do segundo grupo. Sua tarefa: fazer a natação feminina ter resultados mais próximos dos alcançados pela masculina nos Jogos de 2015.

O desempenho das mulheres na Olimpíada de Londres, abaixo do apresentado nas duas edições anteriores dos Jogos, colocou a CBDA em alerta. Em Atenas a natação brasileira feminina esteve em três finais; em Pequim, esse número caiu para um; em Londres, a zero.

A entidade não revela se a ideia foi seguir o exemplo bem-sucedido do judô, mas decidiu, assim como foi feito na entidade co-irmã, separar o trabalho da equipe feminina da masculina com o objetivo de melhorar os resultados. "Se houve influência do judô eu não sei, mas sei que o presidente Coaracy buscou uma mudança por ter detectado uma defasagem (entre brasileiras e estrangeiras)", explica Vanzella.

O técnico diz que atualmente estão sendo realizadas reuniões na CBDA para definir, a partir de um levantamento sobre a natação feminina ainda não concluído, as diretrizes de trabalho. "Em fevereiro vamos montar clínicas, uma para os homens e outra para as mulheres, com um número de atletas que a gente ainda vai determinar, e explicar para a comunidade, inclusive a imprensa, o que vai ser feito".

Uma ideia, no entanto, Vanzella quer colocar em prática - a de integrar mais as atletas, especialmente as mais experientes com as mais jovens. "Sempre acreditei muito, apesar de a natação ser um esporte individual, no trabalho de equipe."

Algumas propostas, porém não estão sendo discutidas como uma aproximação com outros técnicos do feminino no País e uma presença mais constante de alguns profissionais como, por exemplo, um ginecologista - uma vez que os hormônios interferem no desempenho feminino. Intercâmbio internacional não está descartado, mas Vanzella garante que não há planos de contratação de treinador de outro país ou de criar equipes permanentes concentradas em um mesmo lugar. As novas diretrizes deverão ser colocadas em prática até o fim do primeiro semestre. "Mas os resultados das mudanças vão levar mais tempo para aparecer, cerca de um ano e meio."