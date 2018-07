Varejão exalta fãs do Cavaliers em mensagem de despedida

"Se vocês estavam assistindo pela TV, ouvindo no rádio ou gritando a plenos pulmões, nós sentíamos essa energia e o apoio. Os fãs do Cleveland são simplesmente os melhores", elogiou o brasileiro.

"Não há nada melhor do que andar pelas ruas em um dia frio e ouvir os fãs gritarem seu nome, poder parar para conversar com eles. Não há nada como olhar para a arena e ver mais de 20 mil pessoas usando perucas para combinar com o seu cabelo... Isso é algo que eu vou levar para o resto da minha vida, nunca vou esquecer."

Adotando um tom mais melancólico, Varejão lamentou sua saída. O brasileiro reafirmou que pretendia se aposentar jogando pelo Cavaliers. "Eu vi jogadores e treinadores indo e vindo, e por tudo que vi, sempre soube que Cleveland era onde eu queria me aposentar. Mas a vida nem sempre funciona da maneira como queremos. E, no fim do dia, quando dizem ‘isto é negócio’, infelizmente é verdade", declarou.

"Então, sendo assim, digo adeus. Mas, o mais importante, eu digo obrigado. Obrigado por todo o apoio. Obrigado por terem vindo todas as noites, estivéssemos ganhando ou perdendo. E obrigado por me darem os melhores 12 anos da minha vida. Lar é onde o coração está. E meu coração sempre estará em Cleveland", afirmou.

Sem espaço na equipe do Cavaliers, Varejão foi trocado com o Portland Trail Blazers no início da semana. No entanto, o Blazers também não demonstrou interesse em ficar com o brasileiro e o dispensou dois dias depois. Agora o brasileiro busca outra equipe para defender na NBA.