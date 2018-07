Vargas está a um passo do Morumbi

O São Paulo está a um passo de fechar seu ciclo de contratações para este início de temporada. O clube confirmou ontem a chegada de Wallyson (veja ao lado) por um ano, mas a grande notícia é que a negociação com o chileno Eduardo Vargas, do Napoli, deve sim ter um final feliz para o Tricolor após alguns dias de incerteza por causa da entrada do inglês Arsenal na disputa. A diretoria já encaminhou o contrato para o clube italiano e caso não haja nenhuma surpresa de última hora o atacante será enfim confirmado como reforço nos próximos dias.

A ofensiva da diretoria sobre o Napoli, noticiada na edição de quinta-feira do Estado, surtiu efeito rápido e reverteu um panorama que alguns dirigentes viam como desfavorável. O São Paulo intensificou seus contatos com os italianos, conseguiu convencê-los de que fazer o desejo do jogador seria o mais recomendado e até arrancou uma autorização para mandar o contrato para o jogador assinar. É a primeira vez que os clubes chegam a esse estágio desde o início das conversas, que se arrastam desde dezembro, e os dirigentes estão confiantes em finalizar a operação rapidamente.

Até mesmo o Grêmio, que também desejava o chileno, vê a situação como resolvida para o lado são-paulino e desistiu da negociação. O acordo permanece nos mesmos moldes do originalmente acertado: o Tricolor vai desembolsar 1,5 milhão (cerca de R$ 4 milhões) para contar com o atleta por 18 meses. É justamente o tempo de contrato o último detalhe a ser acertado, porque o Napoli gostaria de um empréstimo de apenas um ano. Mas isso não deve atrapalhar o andamento das conversas.

Sucessor de Lucas. Vargas escolheu o São Paulo por acreditar que jogando no Morumbi estará mais próximo de se manter na seleção chilena. Destaque da Universidad de Chile em 2011, ele foi comprado pelo Napoli por 13,5 milhões (R$ 36,4 milhões), mas não conseguiu emplacar. Por suas características de velocidade e drible o Tricolor o considera a reposição ideal para Lucas.

O acordo estava bem encaminhado até o momento em que o Arsenal entrou na disputa e sinalizou a intenção de comprá-lo. As conversas com o São Paulo esfriaram, mas ao perceber que o interesse do clube inglês não avançava a diretoria voltou ao ataque e parece que vai fechar a contratação do que considera a "cereja do bolo" da temporada.