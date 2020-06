Vários jogadores do Dallas Cowboys e Houston Texans testam positivo para coronavírus

Vários jogadores do Dallas Cowboys, incluindo seu astro Ezekiel Elliott​, e do Houston Texans da Liga Americana de Futebol (NFL) testaram positivo para covid-19, informou o site da competição nesta segunda-feira.

O agente de Elliot, Rocky Arceneaux, disse que o running back "está se sentindo bem", apesar de ter contraído o vírus, observou o relatório.

Leia Também Astro da NBA, Kevin Durant se torna proprietário de time de futebol da Filadélfia

Os Cowboys, por sua vez, se recusaram a confirmar os contágios, citando as regras de confidencialidade da franquia. "Devido às leis federais e locais de privacidade, não podemos fornecer informações pessoais de saúde de nenhum de nossos funcionários", afirmou a equipe em um breve comunicado.

Elliot, 24 anos, foi selecionado para o Pro Bowl três vezes e em setembro de 2019 renovou com o Cowboys por seis anos e US$ 90 milhões (R$ 464 milhões na cotação atual).

Os jogadores dos Texans também se encontram em bom estado de saúde, de acordo com o relatório do site da NFL.

Nenhum dos jogadores que testaram positivo esteve recentemente nas instalações de seu time.

A NFL só permite que funcionários e membros da comissão técnica acessem as instalações da franquia por enquanto.

Os jogadores só podem trabalhar em sua preparação por meio de 'programas virtuais' até pelo menos 26 de junho.

Outros membros da NFL testaram positivo para coronavírus nos últimos meses, incluindo o astro do Denver Broncos, Von Miller, e o técnico do New Orleans Saints, Sean Payton.

A NFL e o sindicato de jogadores ainda estão em negociações para determinar os protocolos de reabertura dos campos de treinamento, o que é esperado para o próximo mês.

A próxima temporada da NFL está programada para começar em 10 de setembro, com um duelo entre o Houston Texans e o Kansas City Chiefs, atuais campeões.