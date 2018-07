Vasco admite que é difícil ter motivação O Vasco vive a desconfortável situação de não ter mais nada a ambicionar no Brasileiro ao mesmo tempo em que enfrenta equipes que lutam pelo título. O próximo adversário é o Corinthians, que pode retomar a liderança com vitória sobre os cruzmaltinos e tropeço do rival Fluminense. Os jogadores prometem postura íntegra e juram que não facilitarão para os corintianos, mas o meia Felipe, um dos líderes do time, reconhece que será difícil mostrar grande motivação.