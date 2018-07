Vasco busca sobrevida contra o Atlético-MG

Imerso numa crise e ainda sem treinador depois da demissão de Marcelo Oliveira, o Vasco está em queda livre no Brasileiro e enfrenta o vice-líder Atlético-MG, hoje, às 17h, em São Januário.

A goleada para o Sport por 3 a 0, a sexta derrota seguida na competição, custou a cabeça de Marcelo Olivera - antes dele, Cristóvão Borges já havia deixado o comando da equipe. Em meio a tudo isso, o Vasco ainda enfrenta sérios problemas para arcar com os salários dos jogadores e também da comissão técnica - o próprio Marcelo Oliveira trabalhou dois meses sem receber nenhum centavo.

É nesse cenário que o time enfrenta o Atlétic0-MG, vice-líder e que ainda sonha com uma reviravolta no campeonato para ficar com o título.

Os cariocas serão comandos pelo interino Gaúcho hoje e nas três últimas rodadas do Brasileirão. "Procuro passar confiança aos jogadores", disse.

Já o Atlético-MG precisa vencer a todo custo para continuar com chances de ser campeão. Ronaldinho Gaúcho, poupado dos treinamentos em razão de uma gripe, é dúvida. Se o craque for vetado, Guilherme assume a vaga. O volante Leandro Donizete e o atacante Jô estão suspensos. O técnico Cuca optou por Serginho, na proteção da zaga, e Leonardo no ataque.