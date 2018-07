Vasco comemora chance de readquirir confiança Mais do que três pontos, que nada significavam para o Vasco, já eliminado da disputa da Taça Guanabara, a vitória por 3 a 0 sobre o Americano, no último domingo, serviu para recuperar um pouco da confiança do elenco e dar tranquilidade para o técnico Ricardo Gomes iniciar seu trabalho. No sábado que vem, o Vasco encara o América em jogo que servirá para o novo treinador aplicar mais de sua filosofia de jogo, ainda mais com uma semana livre de jogos.