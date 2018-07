Vasco e Atlético-PR vencem na rodada O Vasco venceu a primeira no Campeonato Brasileiro. De virada, derrotou o Internacional por 3 a 2 ontem, em São Januário. O Atlético-PR também venceu em casa: ganhou do Atlético-GO por 2 a 1 em Curitiba. O Ceará desperdiçou a oportunidade de assumir a liderança da competição ao ficar no empate sem gols contra o Goiás, atual lanterna na tabela de classificação, em Goiânia.