Vasco e Bota fazem clássico decisivo no Rio

Para o técnico vascaíno, Cristóvão Borges, a goleada sobre o Universitário (PER), por 5 a 2, no meio de semana, serviu para resgatar a confiança dos jogadores. Na última rodada do Brasileiro, o Vasco perdeu, assim como o Botafogo, e ambos desperdiçaram a chance de assumir a liderança. "Conseguimos quebrar a sequência ruim em uma semana decisiva", disse.

A expectativa é pelo retorno do meia Felipe e o volante Jumar, recuperados de lesões. O volante Rômulo, que cumpriu suspensão na derrota para o Santos, por 2 a 0, também está liberado. No meio, Juninho Pernambucano forma mais uma vez a dupla com Diego Souza.

No Botafogo, o técnico Caio Júnior deve escalar Herrera e Loco Abreu juntos no ataque.

FLAMENGO

O técnico Vanderlei Luxemburgo pode escalar uma equipe diferente hoje,diante do Coritiba, no Couto Pereira. A zaga não terá Alex Silva, suspenso. Ronaldo Angelim e David Braz disputam a vaga. Outra novidade deve ser a escalação de Renato Abreu como segundo volante, em lugar de Maldonado.No meio, o jovem Thomás jogará ao lado de Thiago Neves. O volante Willians, reintegrado após ser afastado por indisciplina, fica no banco.