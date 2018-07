Vasco e Bota vão a campo pela 2ª vitória

Os principais nomes do elenco, como Alecsandro, Felipe e Juninho Pernambucano lideraram um movimento que pediu a abolição da concentração antes desta partida. A diretoria não aceitou e negociou um meio-termo, remarcando o treino de ontem das 9 horas para as 16 horas e adiando a viagem.

O sempre tranquilo técnico Cristóvão Borges se mostra paciente com a situação."A maturidade do grupo é importante, porque as conversas são sempre num nível melhor."

O Botafogo também busca hoje contra o Nova Iguaçu, às 17h, a segunda vitória no Estadual. Após a boa estreia e os 3 a 1 sobre o Resende, no Engenhão, os botafoguenses vão ter de enfrentar o calor do estádio Moça Bonita, em Bangu, na zona oeste do Rio. Do outro lado, estará o time mais jovem do campeonato.

O técnico Oswaldo de Oliveira aprovou a estreia, mas quer mais. "Fortaleci o que fizemos de bom na estreia e tentei corrigir os erros", disse.

Mineiro. Com cinco jogos, mas ainda sem o Cruzeiro, que faz amistoso, o Campeonato Mineiro tem sua 1.ª rodada hoje. O destaque é o Atlético-MG, que estreia na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, às 17h, contra o Boa Esporte. Os outros jogos são: 16h - Caldense x Tupi; Uberaba x América de Teófilo Otoni; Guarani x Vila Nova; 19h30 - Democrata x América.

Gaúcho. A 3.ª rodada já prevê um clássico estadual, entre Juventude e Grêmio, às 17h, em Caxias do Sul. Os outros jogos são: 17h - São José x Avenida; 18h- Universidade x Cerâmica; 18h - Lajeadense x Pelotas; 19h30 - São Luiz x Caxias.