Vasco e Fla decidem vaga na decisão

Além da quebra de um tabu, a vitória no duelo de hoje deixaria o Vasco um pouco mais perto de voltar a levantar o troféu do Carioca - a última vez foi em 2003. O time, mesmo com atraso de salários e o protesto dos jogadores, que deixaram de se concentrar antes dos jogos, chega à semifinal com 100% de aproveitamento. A única derrota no ano foi na estreia pela Taça Libertadores, em São Januário, para o Nacional (Uruguai), por 2 a 1.

Segundo o meia Felipe, um dos líderes do grupo, "jogo contra o Flamengo é diferente". "Para nós, o importante é a classificação. Não importa se for com 100% de aproveitamento ou não", disse.

O Flamengo tem a favor o retrospecto, mas, por outro lado, esbarra na dificuldade de ter um time ainda à procura de sua "identidade", como definiu o técnico Joel Santana. "O Vasco vem jogando junto há muito tempo", disse. "Mas vamos lutar. Clássico é aquele jogo que todo mundo gosta. Disputado, bonito". O Flamengo jamais perdeu um clássico no Engenhão.

Decisão. A outra vaga na final vai ser decidida amanhã, também no Engenhão, entre Botafogo e Fluminense. O clube alvinegro tem o melhor ataque da competição e, o Tricolor, o elenco com o maior número de estrelas. Justamente por isso, o técnico Abel Braga vem sendo pressionado por torcedores.