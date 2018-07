Vasco e Fluminense tentam driblar a pressão do clássico

O primeiro clássico do ano entre Vasco e Fluminense reúne equipes que, embora estejam apenas no início da temporada, vão a campo pressionadas. O time de São Januário é visto com desconfiança por parte de sua torcida depois da derrota por 2 a 1, em casa, para o Nacional, do Uruguai, na estreia da Libertadores. O Tricolor venceu na competição continental, mas está em posição desconfortável na classificação. Ocupa apenas a terceira colocação do Gripo B. Apenas os dois primeiros avançam à semifinal.

O tropeço na Libertadores não foi o únicos fator que conturbou o ambiente dos vascaínos. Com salários atrasados, o grupo aboliu a concentração para os últimos três jogos. No entanto, à pedido da diretoria, voltou a se reunir na preparação para a partida de hoje. A situação piorou na quinta-feira, quando o garoto Wendel Junio Venâncio da Silva, de 14 anos, morreu durante teste que fazia para as categorias de base no Centro de Treinamento de Itaguaí.

O Flu vê a classificação para a semifinal ameaçada. Com sete pontos em quatro jogos, está atrás de Vasco (12) e Boavista (8), que já disputou cinco partidas. Conclusão, se perder o clássico, o time de Abel Braga chega à última rodada sem depender de seu resultado para avançar - terá de torcer para que o lanterna Bangu tire pontos do Boavista.

No Campeonato Mineiro, o Cruzeiro tenta se reabilitar da derrota para o Guarani, por 1 a 0. O adversário de hoje é o Tupi. Outros três jogos completam a rodada: Boa x Guarani, Villa Nova x América e Uberaba x Democrata.

Pelo Gaúcho, o Internacional, embalado pela boa estreia na Libertadores, enfrenta o Caxias. Outros jogos: Avenida x Lajeadense, Veranópolis x São Luiz, Cerâmica x Ypiranga e Novo Hamburgo x Juventude.

No Paranaense, o Atlético vai até Iraty encarar os donos da casa, enquanto o Coritiba recebe o Rio Branco. Os outros jogos de hoje são: Toledo x Londrina, Paranavaí x Cianorte e Arapongas x Operário