Vasco e Inter jogam o sonho de chegar ao G-4

Três derrotas seguidas tiraram o Vasco do G-4 do Brasileiro. Mas a vitória do rival Flamengo sobre o São Paulo, no domingo, por 1 a 0, reascendeu a esperança dos vascaínos. Se vencer o Internacional hoje, às 20h30, em São Januário, em jogo válido ainda pela 32.ª rodada, o time carioca (50 pontos) vai diminuir de cinco para apenas dois pontos a distância para o Tricolor paulista. O adversário desta noite também está na briga por um lugar no G-4.

Esse é outro bom motivo para que uma derrota seja algo impensável para o Vasco. O time gaúcho está logo atrás na tabela de classificação, em sexto lugar, distante cinco pontos (tem 45). O técnico Marcelo Oliveira descarta rotular o jogo como uma decisão, mas sabe a importância de não desperdiçar a chance de chegar perto do São Paulo. "O Brasileiro é difícil e muito equilibrado. A cada rodada podem acontecer surpresas e o Vasco precisa vencer os seus jogos para manter a situação aberta."

O treinador revelou sua meta para as próximas três partidas, contra Inter, Corinthians e Sport: conquistar sete pontos. "O Vasco precisa estar pronto para as surpresas que podem acontecer no campeonato", afirmou.

Felipe vai começar o terceiro jogo seguido como titular pela primeira vez neste campeonato. Esta era uma das insatisfações do atleta durante o período de Cristóvão Borges à frente do time. "No meu time ele é o armador, aquele que faz lançamentos, e também o jogador que, por características próprias, tem a função de orientar os mais jovens", disse Oliveira.

Ao seu lado, Felipe terá mais uma vez Juninho Pernambucano. Hoje, o técnico deve repetir a equipe que foi derrotada na última rodada pelo Botafogo, por 3 a 2: Fernando Prass; Jonas, Dedé, Douglas e Wendel; Nilton, Fellipe Bastos, Juninho e Felipe; Carlos Alberto e Eder Luís.

O Internacional também está atormentado por derrotas consecutivas - e para os dois últimos colocados, Atlético-GO e Figueirense -, que deixaram o time mais longe do G-4. E também aumentou a pressão sobre o técnico Fernandão. Mas ele diz não se abalar com o momento ruim e que ainda acredita na conquista da vaga para a Libertadores.

"Estamos vivendo este jogo (contra o Vasco) como uma verdadeira final. Pode ser o primeiro passo da sequência de resultados que almejamos. Vamos buscar a Libertadores até o final'', avisou o treinador, que esta noite vai escalar Muriel; Nei, Rodrigo Moledo, Juan e Kléber; Ygor, Guiñazu, Fred e D'Alessandro; Diego Forlán e Dagoberto.