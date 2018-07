Vasco estende contrato de Jorginho e Zinho até o fim de 2017

Um mês após rejeitar proposta do Cruzeiro, o técnico Jorginho teve o contrato renovado com o Vasco. Nesta segunda-feira, o próprio presidente do clube carioca, Eurico Miranda, veio a público para anunciar a renovação do vínculo até o fim de 2017. Segundo o dirigente, o acerto foi feito na semana passada.

Inicialmente, o contrato de Jorginho se encerraria no fim deste ano. O mesmo acontece com o auxiliar Zinho, que também teve o vínculo estendido até dezembro de 2017. "Semana passada eu estendi o contrato do Jorginho e do Zinho até o final de 2017", anunciou Eurico Miranda, surpreendendo a imprensa na sala de entrevistas coletivas de São Januário nesta tarde.

"Para realizar isso é porque o trabalho deles está mais do que satisfatório. Não fujo daquilo que penso no futebol. Pode ser o mago das Arábias, mas duas coisas são fundamentais: condições de trabalho e cumprir rigorosamente com os compromissos assumidos com todo elenco de futebol e tudo aquilo que está assumido no futebol", disse o presidente vascaíno.

O futuro de Jorginho se tornou motivo de preocupação no fim de abril, quando o Cruzeiro demonstrou interesse em contar com o treinador para o Brasileirão. Jorginho, contudo, rejeitou a oferta da equipe mineira e reafirmou interesse em cumprir seu contrato até o fim com o Vasco, que disputa a Série B - o Cruzeiro acabou contratando o português Paulo Bento para o lugar de Deivid.