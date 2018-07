Vasco freta avião para poder contar com Martín Silva diante do Flamengo O Vasco hoje está focado no clássico que disputará diante do Botafogo, domingo, em São Januário, pela Taça Guanabara, a segunda fase do Campeonato Carioca. O clube, porém, também está preocupado com o duelo que o time fará diante do arquirrival Flamengo, já na próxima quarta-feira, no Mané Garrincha, em Brasília, pela quarta rodada deste estágio da competição.