Vasco, Inter e Bota: ainda o sonho do G-4 Três derrotas seguidas tiraram o Vasco do G-4 do Brasileiro. Mas a vitória do rival Flamengo sobre o São Paulo, no domingo, por 1 a 0, reacendeu a esperança dos vascaínos. Se vencer o Internacional hoje, às 20h30, em São Januário, em jogo válido ainda pela 32.ª rodada, o time carioca (50 pontos) vai diminuir de cinco para apenas dois pontos a distância para o Tricolor paulista. O adversário desta noite também está na briga por um lugar no G-4.