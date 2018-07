Vasco leva gol contra no fim e corre risco na Copa SP

O Vasco completou a primeira fase com seis pontos, um gol de saldo e seis gols marcados na competição. Até aqui, com metade dos 24 grupos com a situação já definida, seis dos segundos colocados de suas chaves tiveram campanha melhor que a do Vasco. Só os oito melhores avançam à segunda fase por índice técnico.

No primeiro jogo do dia em Taubaté, o Vasco abriu o placar com Dieyson, aos 21 minutos do primeiro tempo. Os donos da casa empataram na segunda etapa, aos 19. Raí bateu falta da entrada da área e colocou a bola no canto esquerdo do goleiro Jordi.

O Vasco segurava o placar e acabou punido. Aos 46 minutos, Ramón cruzou da esquerda, Cícero tentou tirar de cabeça ainda na cabeça da área e acabou encobrindo Jordi. No último lance do jogo, os cariocas foram para o ataque, o goleiro do Taubaté saiu desesperado do gol para cortar um cruzamento e quase levou um gol de cobertura.

Também na primeira leva de jogos desta quarta-feira, todos preliminares, destaque para a vitória do Uberlândia sobre o Rio Preto, por 2 a 0, em São José do Rio Preto. O time mineiro foi a nove pontos e se garantiu na primeira colocação do Grupo D.

O Guarani também garantiu vaga ao vencer o Flamengo do Piauí por 3 a 0, em Águas de Lindoia. O time de Campinas foi a sete pontos e pode até perder a primeira colocação do Grupo N para o Goiás, mas mesmo assim se classificaria como melhor segundo colocado.