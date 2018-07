Vasco luta pela 1ª vitória, contra o Inter Ainda sem ganhar no Brasileiro, o Vasco recebe hoje, às 21 horas, o Internacional. A equipe de São Januário está na zona de rebaixamento e não deve ter moleza diante dos colorados (em 16.º), que ontem se reuniram para fazer com que o time tire a Libertadores da cabeça ?a semifinal contra o São Paulo será depois da Copa? e passe a se concentrar no torneio nacional. Ainda hoje o Atlético-PR enfrenta o Atlético-GO, num confronto em que ambos tentam se distanciar da parte debaixo da tabela. Já o lanterna da competição, Goiás, encara o Ceará, que busca se aproximar do G-4 ?está em 8.º lugar.