Vasco quer São Januário 'ruim para o adversário' por reação antes da Copa América

O cenário de crise no Vasco se ampliou no domingo, após o time perder por 1 a 0 para o Botafogo, no Engenhão, pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, resultado que manteve o time na lanterna, com três pontos, a três da primeira equipe fora da zona de rebaixamento.

O cenário ruim levou o técnico Vanderlei Luxemburgo a fazer mais um apelo por união no clube. Para ele, só isso ajudará a equipe a se recuperar na briga contra a degola, ainda mais que os seus dois próximos compromissos, os que antecedem a pausa do Brasileirão por causa da Copa América, serão em São Januário.

O primeiro deles será na sexta-feira, quando o Vasco receberá o Internacional. Depois, no dia 13, o confronto vai ser contra o Ceará. Serão também oportunidades para Luxemburgo conquistar os primeiros triunfos à frente da equipe - até aqui, são dois empates e uma derrota.

Mesmo com pouco tempo à frente do Vasco, Luxemburgo avaliou que a turbulência política e os atrasos salariais estão afetando o desempenho da equipe, embora ele tenha apontado evolução da equipe na derrota para o Botafogo.

"O ambiente de São Januário, dentro do que penso, tem que ser muito ruim para o adversário e não para nós. Vim para o Vasco para colaborar e participar a sair desta situação. O Vasco precisa de união. Temos muitas rodadas pela frente. Quem cria o ambiente é o próprio jogador. A parte interna contagia a parte externa. Quando produzirmos aquilo que a torcida quer, com certeza a parte externa vai nos ajudar. A única maneira de a torcida contribuir é lotando São Januário e apoiando o time", disse o treinador.