Vasco reforça ataque de olho na liderança

RIO - Já classificado para a Libertadores do ano que vem, o Vasco tem pouco a perder no Campeonato Brasileiro. A única meta é o título. Em segundo lugar, dois pontos atrás dos paulistas (64 a 62), não há motivos para o time ser cauteloso contra o Avaí, hoje, às 19 horas, em São Januário. A única opção é vencer o lanterna da competição, assumir a liderança provisória e torcer para os corintianos perderem pontos contra o Atlético-MG, amanhã.

A necessidade da vitória deve levar o técnico Cristóvão Borges a desistir da formação excessivamente precavida que adotou na vitória sobre o Botafogo e no empate com o Palmeiras, quando escalou três volantes e Diego Souza sacrificado como centroavante.

O treinador admitiu que a tendência é que os veteranos Felipe e Juninho Pernambucano joguem juntos no meio. Os dois estiveram juntos como titulares apenas seis vezes - normalmente é feito um rodízio para preservá-los.

Mas, neste momento de definição, o técnico não quer pecar por temor de utilizá-los e entende que a experiência da dupla vai ser fundamental para a equipe somar os 9 pontos em disputa.

"Com os dois juntos, o time ganha em qualidade na saída e no toque de bola. Perde um pouco na marcação, mas isso nós podemos compensar com outros jogadores. Os dois estão bem (fisicamente)", garantiu o técnico.

O Vasco deve ter Elton na ponta de lança, com Diego Souza recuando para o meio de campo.

O Avaí cai hoje com um simples empate e os jogadores já dão mostras de conformismo. "O que posso pedir é desculpa para os torcedores. É lutar para subir no ano que vem'', afirmou o meio-campista Diogo Orlando.

PUNIÇÃO

O Vasco foi punido ontem pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva com uma perda de mando de campo, em razão de constrangimentos ao trio de arbitragem contra o São Paulo, dia 30 de outubro, em São Januário. Na prática, isso significaria levar o clássico da última rodada contra o Flamengo, em 4 de dezembro, para fora do Rio. Mas o clube vai entrar com pedido de efeito suspensivo.

Como nesta data estão marcados dois clássicos envolvendo times do Rio (Vasco x Fla e Fluminense x Botafogo), é provável que um deles seja no Engenhão e o outro em Macaé ou Volta Redonda.

VASCO X AVAÍ VASCO: Fernando Prass; Fagner, Renato Silva, Dedé e Felipe; Jumar, Fellipe Bastos, Juninho Pernambucano e Diego Souza; Eder Luis e Elton. Técnico: Cristóvão Borges

AVAÍ: Felipe; Daniel, Cássio, Gian e Diogo Orlando; Júnior Urso, Bruno, Lincoln e Pedro Ken; Robinho e William. Técnico: Mauro Ovelha

Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)

Horário: 19 horas (de Brasília)

Árbitro: Fabrício Neves Correa (RS)

Transmissão: SporTV

Rádio: Estadão ESPN FM 92,9 - AM 700