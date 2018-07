Vasco se dá mal na estreia: Nacional, 2 a 1

O time visitante levou sorte e abriu o placar com um gol contra do zagueiro Dedé, aos 29 minutos de jogo, e aumentou com Sanchez, logo no minuto inicial da segunda etapa. Alecsandro fez aos 28 o gol do Vasco, que volta a jogar no dia 6 de março contra o Alianza Lima, do Peru, também em São Januário.

Internacional. Dorival Júnior vai contar com a maioria dos titulares para escalar o Internacional, hoje, diante do Juan Aurich, do Peru, no Beira-Rio, na estreia do time gaúcho na Libertadores. Dagoberto, que só jogou 11 minutos no empate por 2 a 2 contra o Once Caldas, na seletiva da competição, está escalado. O lateral-direito Nei, que se recupera de uma artroscopia no joelho, é a única baixa. Ele deixa seu lugar para Élton ou Bolatti.

Estreia sofrida. O Fluminense superou o primeiro obstáculo: 1 a 0 sobre o Arsenal (ARG), terça-feira, no Engenhão, com um gol de Fred aos 2 minutos, foi construída com boa dose de sofrimento, outra porção de sorte e muito nervosismo, com três expulsões. O Flu agora pega o Boca Juniors, em La Bombonera, no dia 7.