Vasco se mantém 100% e Flu ainda tem chance O Vasco manteve ontem a campanha perfeita no Carioca, com seis vitórias em seis jogos. Fez 3 a 0 no Volta Redonda. Alecsandro (2) e William Barbio marcaram. O Flu fez 3 a 2 no Americano e ainda pode ir às semifinais.